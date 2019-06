Rocca di Papa, è morto il sindaco Emanuele Crestini: era rimasto ferito nell'esplosione

E' la seconda vittima della tragedia nel municipio della cittadina laziale in cui sono rimaste ferite 14 persone. Salvini: "Il suo eroismo gli è costato la vita". E propone la medaglia d'oro per il primo cittadino. Zingaretti: "Esempio di umanità"

E' morto ieri sera all'ospedale S. Eugenio a Roma il sindaco di Rocca di Papa (Roma) Emanuele Crestini rimasto gravemente ferito nell'esplosione del palazzo comunale avvenuta venerdì scorso. E' la seconda vittima delle fiamme: domenica era morto il delegato del primo cittadino, Vincenzo Eleuteri. La deflagrazione ha provocato il ferimento di altre 14 persone, tra cui alcuni bambini

"Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa ", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro al valor civile" , ha aggiunto il vicepremier.

La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l'attaccamento profondo alla comunità di cui è stato primo cittadino e la sua fedeltà alle istituzioni non saranno dimenticati. Crestini è un esempio di umanità. Alla famiglia e alla cittadinanza di Rocca di papa vanno le mie più sentite condoglianze"., afferma in una nota il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti.



