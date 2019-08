Rissa in strada a Padova: il video scatena la polemica politica

Rissa in strada a Padova. Diverse persone di probabili origini straniere coinvolte in un violento litigio. La lite ripresa in un video che rimbalza sui social dopo la denuncia dell'ex sindaco leghista di Padova Massimo Bitonci, oggi sottosegretario al Mef. Immagini che scatenano la polemica politica sull'accoglienza dei migranti. "Scene di degrado e di violenza queste, che purtroppo si ripetono quotidianamente davanti agli occhi dei cittadini esausti - ha scritto Bitonci su Facebook - Questi sono i risultati dell'accoglienza buonista e indiscriminata. Dal governo stiamo lavorando per attenuare e ridurre questo allarmante fenomeno".