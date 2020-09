Rissa a Colleferro: 21enne picchiato a morte, 4 fermati

Il giovane massacrato di botte per essere intervenuto in difesa di un amico

Calci e pugni. Una rissa scoppiata fra giovani che si è rivelata fatale per Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana e residente a Paliano. Il giovane è stato aggredito e picchiato mentre era con gli amici in una zona di locali notturni a Colleferro (Roma), nella notte tra sabato e domenica, e poco dopo ha perso la vita. Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato quattro ragazzi di Artena, di età compresa tra 22 e 26 anni. Tutti con precedenti di polizia, sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. La vittima sarebbe stata aggredita perché poco prima aveva difeso un suo amico, durante una lite con uno dei quattro ragazzi finiti in manette.

