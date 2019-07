Rifiuti Roma, ordinanza Raggi per sito trasbordo a Saxa Rubra

di alm/vln

Roma, 5 lug. (LaPresse) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che individua in un terreno comunale in zona Saxa Rubra (via Maurizio Barendson), il sito di trasbordo dei rifiuti. Secondo quanto si apprende si tratterà di un trasbordo massimo di 300 tonnellate di rifiuti al giorno.

