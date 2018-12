Rieti, esplosione in distributore su via Salaria: almeno 15 feriti

Sette vigili del fuoco e almeno altre otto persone sono rimaste ferite su via Salaria, all'altezza del chilometro 39 a seguito dell'esplosione in un distributore di carburante. È successo in prossimità di Borgo Quinzio, vicino a Rieti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono a lavoro 118 e forze dell'ordine. Pesanti ripercussioni sul traffico.

