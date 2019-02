Riccione, rissa in un locale: due giovani feriti a coltellate

A Riccione, nella notte, i carabinieri sono intervenuti in un locale per una lite scaturita da futili motivi tra giovani finita a coltellate. Due i feriti gravi trasportati in ospedale. In corso posti di blocco da parte dei carabinieri alla ricerca dei responsabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata