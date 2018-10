Riace, in 3.000 a manifestare per Mimmo Lucano

Almeno 3.000 persone hanno sfilato sabato mattina per le vie di Riace, nel reggino, per sostenere Mimmo Lucano, il sindaco simbolo dell'accoglienza agli arresti domiciliari da martedì scorso per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. Lucano nel pomeriggio si è mostrato dalla finestra di casa sua e ha salutato la folla inviando dei baci. "Abbiamo bisogno di un mondo fatto di modelli Riace che ha messo al centro del suo operato il rispetto della dignità delle persone", ha detto Aboubakar Soumahoro, italoivoriano dirigente sindacale Usb. "Mimmo ha dimostrato che con meno soldi si può accogliere dando dignità ai profughi e agli operatori".