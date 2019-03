Reggio Emilia, neonato muore dopo circoncisione in casa

di ect

Reggio Emilia, 24 mar. (LaPresse) - Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere stato circonciso in casa. La famiglia del piccolo, deceduto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è di origine ghanese. E' successo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Sul caso indagano i carabinieri. E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. La salma è a disposizione della procura. Sull'indagine vige il massimo riserbo.

