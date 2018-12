Reggio Emilia, incendio in una palazzina: due morti, 40 intossicati

Incendio in una palazzina di Reggio Emilia in cui sono morte due persone. Secondo quanto si apprende, le fiamme sono divampate in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria. Gravissimi due bambini, trasportati d'urgenza negli ospedali della zona: in tutto i vigili del fuoco, ancora sul posto, hanno tratto in salvo almeno quaranta persone, tutte intossicate dal fumo. Ancora da accertare le cause dell'incendio.

