Reggio Emilia, allarme bomba in tribunale: verifiche dei carabinieri

di mad

Reggio Emilia, 20 nov. (LaPresse) - Allarme bomba questa mattina poco dopo le 9 a Reggio Emilia: un uomo ha telefonato al 115 dei vigili del fuoco segnalando la presenza di una bomba all'interno del tribunale cittadino. L'allarme è subito stato passato al Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia che attraverso il personale delle sezioni di polizia giudiziaria, del reparto Operativo e della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno proceduto, con la collaborazione delle volanti della questura, all'evacuazione degli uffici per poi procedere all'attività di bonifica, tuttora in corso da parte dei carabinieri che si stanno avvalendo di unità cinofile del nucleo carabinieri di Bologna con i colleghi artificieri del capoluogo emiliano. Sono in corso indagini per identificare l'autore dell'allarme bomba.

