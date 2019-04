Reggio Calabria, violentano a turno una 18enne sulla spiaggia: arrestati tre giovani

Tre ragazzi, due 20enni e un 21enne, sono stati arrestati dalla polizia di Reggio Calabria per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dal sostituto procuratore Paolo Petrolo, hanno consentito di far luce sulla vicenda, avvenuta durante una serata in discoteca il 10 agosto scorso in una località del basso Ionio reggino. In questa occasione i tre ventenni, scrive la polizia, approfittando dello stato di ebbrezza di una ragazza poco più che 18enne, l'hanno portata fuori dal locale per poi abusare a turno di lei sulla spiaggia. L'allarme è stato dato da alcuni passanti al personale della polizia in servizio fuori dal locale. La giovane è stata portata in ospedale da un'ambulanza.

Le attività investigative sono state condotte dalla squadra mobile di Reggio Calabria con intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di monitoraggio attraverso sistemi di videosorveglianza, testimonianze e con l'analisi, effettuata da personale medico specializzato, dei profili genetici degli indagati comparati con quelli prelevati alla vittima in occasione del protocollo eseguito in ospedale dopo la violenza.

Sulla base delle risultanze, i magistrati della locale Procura, hanno ottenuto dal gip la misura cautelare della custodia in carcere a carico dei tre che risultano indagati anche per atti osceni, essendo l'episodio avvenuto su una spiaggia libera vicino al locale, frequentato anche da minorenni.

Inoltre, uno dei due 20enni dovrà rispondere di violenza o minaccia avendo intimidito una teste oculare, a poche ore dall'episodio, affinché non riferisse agli inquirenti ciò che sapeva e suggerendo cosa avrebbe dovuto dire nel caso fosse stata sentita dalle forze dell'ordine. Contestualmente il gip ha emesso la misura della presentazione alla polizia giudiziaria a carico di altri due 20enni e un 19enne per favoreggiamento alla violenza sessuale di gruppo, non avendo riferito agli inquirenti ciò che sapevano in merito all'episodio e agli autori. I tre, dopo le formalità di rito in questura, sono stati portati in carcere.

