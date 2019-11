Reggio Calabria, sequestrata una tonnellata di cocaina in porto Gioia Tauro

di mad

Reggio Calabria, 14 nov. (LaPresse) - I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Calabria, con i finanzieri del comando provinciale e il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle dogane di Gioia Tauro e il concorso operativo di funzionari Europol hanno sequestrato 1.176 chili di cocaina, occultata in 144 imballi celati in un container refrigerato adibito al trasporto di banane. Il container, proveniente dal Sud America e sbarcato a Gioia Tauro, era destinato in Germania.

