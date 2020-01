Reggio Calabria, scoperti 237 percettori reddito di cittadinanza senza requisiti

di scp

Reggio Calabria, 23 gen. (LaPresse) - I finanzieri del gruppo di Locri, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno individuato 237 persone, tutti residenti nel territorio della Locride, che avevano richiesto il reddito di cittadinanza, da aprile a dicembre del 2019, in assenza dei previsti requisiti. Alcuni erano intestatari di titolari di attività imprenditoriale con partita Iva attiva che, pur avendone l'obbligo, non avevano presentato alcuna dichiarazione dei redditi; alcuni avevano ville e auto di lusso, uno una Ferrari; diversi avevano redditi, alcuni anche per oltre 55.000 euro, che non sono stati indicati nel nucleo familiare; due soggetti risultano detenuti per il reato di associazione di stampo mafioso; un intero nucleo familiare risulta riconducibile a una nota famiglia di ‘Ndrangheta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata