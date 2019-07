Reggio Calabria, mamma coordinava spaccio droga: arrestata con i figli

di vln

Reggio Calabria, 9 lug. (LaPresse) - Una donna coordinava i suoi figli nello spaccio di droga. Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincia di Reggio Calabria, è in corso un'operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata all'acquisto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'organizzazione, che aveva base nel territorio di Benestare (RC), aveva strutturato in maniera intensiva lo spaccio di droga, avendo come capo dell'organizzazione una donna, che coordinava i suoi figli nello spaccio di droga sia ai consumatori 'finali' quanto la fornitura ad altri spacciatori.

