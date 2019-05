Reggio Calabria, lo scippo ripreso dalle telecamere

E' accusato di una rapina, uno scippo e due furti compiuti nell'arco di 24 ore, tra il 17 e il 18 maggio scorsi. Arrestato dalla polizia a Reggio Calabria un 28enne di origini ivoriane, Sangare Bangali, incastrato da alcune telecamere di sorveglianza. Nel video diffuso dalle forze dell'ordine si vede il malvivente compiere uno scippo ai danni di una signora. Il ragazzo è stato trovato poi in possesso di una serie di smartphone dei quali non è stato in grado di definire la provenienza.