Reggio Calabria, esplosione in una macelleria: feriti 5 vigili fuoco e 2 agenti

di scp

Milano, 20 nov. (LaPresse) - Un'esplosione è avvenuta questa notte in via S. Lucia a Reggio Calabria. Una squadra di vigili del fuoco era intervenuta intorno all'1.40 per un incendio in una macelleria e durante le operazioni si è verificata la deflagrazione. Cinque vigili del fuoco e 2 poliziotti sono rimasti feriti ma sono stati dimessi dall'ospedale. Prognosi tra i 5 e i 20 giorni per i cinque vigili del fuoco e nulla di grave anche per i due agenti.

