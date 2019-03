Reggio Calabria, dà fuoco all'ex moglie dentro l'auto: la donna è grave

Ha dato fuoco all'ex moglie e poi è scappato. È successo martedì mattina a Reggio Calabria, intorno alle 8.40. L'uomo, pregiudicato nato a Napoli, è ora ricercato dalla polizia.

Secondo la prima ricostruzione, ha aggredito la ex nelle vicinanze della scuola di via Frangipane. La vittima era seduta in automobile e l'aggressore, dopo aver aperto lo sportello della vettura, le ha gettato addosso del liquido infiammabile dandole fuoco. Poi, probabilmente anche lui ustionato, è fuggito.

Le fiamme hanno provocato ustioni molto gravi in diverse parti del corpo della donna. Il malvivente era evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano.

