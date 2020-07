Reggio Calabria, bunker sotterraneo per coltivare marijuana: due arresti

I carabinieri della stazione di San Martino di Taurianova e di Taurianova (Reggio Calabria), insieme ai colleghi Cacciatori dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia, hanno arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 33 anni, per coltivazione e detenzione di marijuana e furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno perquisito una loro proprietà rurale a Taurianova, ben protetta da muri perimetrali e da un professionale sistema di videosorveglianza. Oltre a varie buste con marijuana già essiccata, due piante di cannabis alte circa 80 cm e vari strumenti di pesatura e preparazione della sostanza, il tutto trovato in superficie, i carabinieri hanno notato una anomala botola che portava in un sotterraneo. Una volta aperta, scesi di qualche metro si sono trovati davanti una sofisticata piantagione composta da 49 piante di canapa con una altezza di circa 80 cm l’una, in pieno stato vegetativo, con annesso impianto di ventilazione, illuminazione, aerazione e irrigamento automatico, e costosi dispositivi di temporizzazione. Le pareti erano coperte anche da alluminio per mantenere la temperatura e le condizioni interne ottimali. Una sorta di 'bunker' dove però non era nascosto un latitante ma una piantagione di marijuana ad alta produttività. L'impianto era alimentato abusivamente mediante un collegamento alla rete elettrica pubblica.