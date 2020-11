Reggio Calabria, 25enne ucciso ad Africo Nuovo: ferito il padre

di lrs

Milano, 9 nov. (LaPresse) - I carabinieri stanno indagando ad Africo Nuovo, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, sull'omicidio a colpi di arma da fuoco di un 25enne del posto. Il padre è rimasto ferito. È successo in mattinata. In corso il sopralluogo sul posto dei militari dell'Arma, che sono al lavoro anche per ricostruire il quadro familiare.

