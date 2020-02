Regeni, Farnesina: Verità è priorità anche con Egitto, non desistiamo

di egr

Roma, 18 feb. (LaPresse) - "Voglio confermare l'impegno del ministero degli Esteri e mio personale a tutto campo per contribuire al meglio delle nostre capacità alla ricerca della verità" su Giulio Regeni. Così il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni in audizione al Senato. "Noi - prosegue - non desisteremo. Il nostro lavoro spesso si svolge dietro le quinte, senza i riflettori della stampa, ma posso assicurarvi che negli ultimi anni non abbiamo mai smesso alla Farnesina di porre la questione fra le nostre priorità. Ed è la nostra priorità anche nei rapporti con l'Egitto". "Voglio esprimere la mia vicinanza ai genitori e agli amici di Giulio Regeni e la più profonda comprensione per il loro dolore che diventa anche il nostro", conclude Belloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata