Reddito cittadinanza, Caf Cisl Torino: "700 prenotazioni in due giorni"

Code a Torino nei caf il primo giorno utile per richiedere il reddito di cittadinanza. "Da lunedì abbiamo avuto oltre 700 prenotazioni nell'area torinese in due giorni", spiega Antonio Marchina, amministratore delegato società dei servizi Caf Cisl Piemonte che parla dall'ufficio di via Bertola.