Bimbo ucciso a Rebibbia, Bambin Gesù: "Impossibile procedere con espianto organi"

L'Ospedale Bambino Gesù non procederà all'espianto degli organi del bimbo ucciso dalla madre insieme alla sorellina nel carcere di Rebibbia. "Non è possibile purtroppo", comunica lo stesso ospedale in cui il piccolo era stato ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale. Il Bambin Gesù ringrazia "l'Autorità Giudiziaria, il Centro Nazionale e Regionale dei Trapianti e tutte le istituzioni che hanno collaborato nella gestione di questo difficile e drammatico caso".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata