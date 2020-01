Reagisce a strattoni di una fedele, il Papa si scusa: "Da me un cattivo esempio"

(LaPresse) Papa Francesco si scusa pubblicamente, durante l'Angelus, per aver reagito in maniera brusca agli strattoni di una fedele in piazza San Pietro. "Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri", le parole di Bergoglio.