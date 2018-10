Ravenna, cede passerella sul fiume Ronco: disperso un tecnico

di mrc/scp

Ravenna, 25 ott. (LaPresse) - E' in corso un'operazione dei vigili del fuoco di Ravenna intervenuti sulla strada statale 67 Tosco Romagnola a San Bartolo (Ravenna) dove un tecnico è precipitato nel fiume Ronco.

L'uomo, sul posto per alcuni controlli sulla diga, è caduto in acqua in seguito al cedimento di una passerella. Sul luogo il prefetto, squadre di vigili del fuoco a terra e sommozzatori. Non potendo usare gli scavatori, i soccorritori stanno operando a mano con badili.

