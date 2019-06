Ravenna, bimbo morto a Mirabeach: procura apre fascicolo omicidio colposo

di ect

Ravenna, 20 giu. (LaPresse) - La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla morte di un bambino di 4 anni avvenuta ieri pomeriggio al parco acquatico Mirabeach di proprietà di Mirabilandia. L'inchiesta dei carabinieri è coordinata dal procuratore capo Alessandro Mancini. L'autopsia sarà effettuata al più tardi nella giornata di dopodomani. Gli investigatori stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, in particolare i filmati di due telecamere installate proprio sul punto della piscina in cui sono avvenuti i fatti.

