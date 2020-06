Ratzinger è rientrato in Vaticano

di abf

Roma, 22 giu. (LaPresse) - Il Papa emerito Joseph Ratzinger è rientrato in Vaticano pochi istanti fa. Lo conferma a LaPresse il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni. Benedetto XVI si era recato giovedì in forma privata a Ratisbona, in Germania, per fare una visita al fratello malato Georg.

