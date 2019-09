Rapinano e stuprano una donna di 90 anni

La polizia di Stato ha arrestato due minori di 17 e 14 anni per aver aggredito e abusato di una 90enne. Le accuse, in concorso, sono pesantissime: rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. Inoltre, entrambi sono indagati a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere. Sabato gli agenti sono intervenuti a casa dell'anziana su richiesta della figlia. Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato la 90enne riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante, ma cosciente. E' stata lei stessa a raccontare che, poco prima, due giovani (uno dei quali amico del nipote) avevano fatto ingresso nell'appartamento minacciandola, percuotendola e mettendo a soqquadro le stanze in cerca di denaro e gioielli. I ragazzi sono stati rintracciati poco dopo con gli abiti ancora intrisi di sangue. Sono finiti in manette domenica notte. A loro carico sono stati sequestrati un coltello a serramanico e il bottino. Il più grande è già noto alla polizia. L'anziana è stata ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni escoriate in varie parti del corpo. Inoltre, dalle visite cliniche effettuate, è emersa ai suoi danni anche una violenza sessuale. I due minori arrestati sono stati condotti nel centro di prima accoglienza del tribunale per i minorenni di Messina, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente

