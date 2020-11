Rapina in banca a Milano, banda fugge dai tombini

Rapina in banca a Milano, in una filiale del Credite Agricole di piazza Ascoli: i rapinatori hanno fatto irruzione all'orario di apertura entrando da un buco del pavimento e prendendo in ostaggio 3 dipendenti. Dopo aver chiesto al direttore di apriore il caveau, hanno svaligiato diverse cassette di sicurezza. I rapinatori, ancora non è chiaro quanti fossero ma dalle prime ricostruzioni dovrebbero essere tre, sono riusciti a fuggire attraverso le fogne, dallo stesso buco sul pavimetno fatto per entrare.

Sul posto è intervenuta in forze la polizia che, insieme ai carabinieri, ha bloccato la zona e deviato il traffico davanti alla banca. Sono in corso le ricerche dei rapinatori. Gli ostaggi sono tutti sani e salvi: il personale del 118 sta soccorrendo due dipendenti che hanno avuto un malore. Sul posto sta arrivando anche la scientifica

