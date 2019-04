Rai truffata con gettoni d'oro mai coniati: indagati 5 dirigenti Zecca

di alm/npf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - Fatturavano alla Rai le spese dei gettoni d'oro per i concorsi a premi, ma le monete non erano state coniate.

Per questo 5 dirigenti ed ex dirigenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rischiano il processo per i reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. Secondo gli inquirenti i cinque sono responsabili a vario titolo di una truffa ai danni della tv pubblica del valore di 700 mila euro.

