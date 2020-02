Rai: Rilievi Agcom lesivi della libertà editoriale e d'impresa

di lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - La Rai considera i rilievi dell'Agcom "completamente infondati e gravemente lesivi della propria libertà editoriale e d'impresa, e sta di conseguenza valutando tutte le opportune iniziative da assumere". E' quanto si legge in un comunicato della Rai in relazione alle motivazioni che hanno determinato l'Agcom a irrogare una sanzione di 1,5 mln di euro per ipotizzata violazione delle norme in materia di pluralismo informativo.

