Ragusa, violenza sessuale su compagna e figlia minore della donna: arrestato

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna e della figlia minore della donna. Per questi motivi un uomo di origine nigeriana di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Ragusa. La scorsa settimana gli agenti delle volanti sono intervenuti nel centro storico di Ragusa per una donna che cercava aiuto in strada. La vittima ha riferito di essere stata picchiata dal suo compagno che aveva bevuto. Dopo essere stata medicata in ospedale e assistita da alcune donne agenti della Mobile, ha raccontato di avere conosciuto il compagno in una struttura di accoglienza per richiedenti asilo della Sicilia dopo essere sbarcati in tempi diversi.

La donna, partita dalla Nigeria insieme a due figli, una dodicenne e un neonato, ha riferito che il 39enne si era prima offerto di aiutarla e poi avevano iniziato una relazione. La vittima ha inoltre raccontato di essere costretta ad avere rapporti sessuali quotidiani, anche davanti ai bambini e contro la sua volontà. Dopo avere lasciato il centro richiedenti asilo si erano poi trasferiti a Ragusa, dove l'uomo chiedeva l'elemosina fuori dai supermercati e la donna accudiva i figli.

Negli uffici della Mobile anche la figlia minore della donna ha poi riferito di essere stata violentata dal compagno della madre in qualche occasione in cui erano rimasti da soli in casa. Al termine dei racconti delle due vittime la Squadra mobile ha redatto un rapporto per il pubblico ministero che ha richiesto una misura cautelare a carico dell'indagato. Il gip ha poi disposto fosse portato in carcere.

