Ragusa, si stacca parte finestra in classe a Modica: ragazza ferita

di lrs

Milano, 30 set. (LaPresse) - Una studentessa del Liceo musicale 'Giovanni Verga' di Modica, in provincia di Ragusa, è stata ferita alla testa dalla caduta di una parte di una finestra di un'aula al primo piano dell'istituto, che si è staccata nella sede di corso Umberto. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale, fa sapere 'Ragusa Oggi'. Intanto, la dirigenza scolastica - si legge sul sito della scuola - ha firmato una circolare per informare "tutto il personale docente e non docente" che fino al 2 ottobre "è inibito l'uso dei locali posti al 1° piano della sede di corso Umberto". "Tutte le attività delle classi" prima, terza, quarta e quinta del Liceo musicale e della quinta classe del Liceo economico sociale "si svolgeranno a distanza secondo l'orario delle lezioni".

