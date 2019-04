Ragusa, poliziotto uccide la moglie e si suicida. In casa c'erano le due figlie della coppia

Un assistente capo della polizia di Ragusa, S.C. di 42 anni ha ucciso la moglie di 33 anni, A.B. con la pistola di ordinanza e poi si è tolto la vita. L'episodio è accaduto la notte scorsa. In casa c'erano le due bambine della coppia e pare che sia stata proprio una di loro a chiamare aiuto. Il personale della questura è intervenuto nell'abitazione dell'uomo dove ha trovato i corpi e l'arma. Sono in corso accertamenti per ricostruire la motivazione. E' stata attivata la procedura prevista dal Dipartimento della pubblica sicurezza per fornire supporto psicologico alle figlie.

Sembra che l'uomo abbia lasciato un messaggio sul proprio profilo Facebook in cui parlava del suo amore per la donna che ha ucciso.

