Ragusa, ospite centro asilo violentata: arrestato mediatore culturale

di ect

Ragusa, 27 ott. (LaPresse) - La squadra mobile di Ragusa ha arrestato un mediatore culturale di 26 anni con l'accusa di violenza sessuale e lesioni gravi. L'uomo, S.A. di nazionalità gambiana, avrebbe violentato una donna ospite del centro per migranti richiedenti asilo di Ragusa, minacciandola di non dire nulla altrimenti l'avrebbe uccisa. La misura cautelare è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura della Repubblica di Ragusa.

