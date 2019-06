Ragusa, fa prostituire la figlia 13enne: arrestata madre e 4 uomini

di ect

Ragusa, 8 giu. (LaPresse) - Faceva prostituire la figlia di 13 anni. Con questa accusa la madre dell'adolescente è stata arrestata dalla polizia di Ragusa per sfruttamento della prostituzione minorile in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura della Repubblica di Catania. Con la donna, rumena, sono finiti in manette quattro uomini, due italiani e due marocchini, accusati di violenza sessuale.

