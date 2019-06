Ragusa, donna fa prostituire la figlia 13enne: tra i clienti anche un 90enne

Faceva prostituire la figlia di 13 anni con braccianti agricoli dopo aver lavorato con loro nei campi. Per questo una donna è stata fermata dalla polizia in provincia di Ragusa insieme a quattro 'clienti' della ragazzina, due italiani e due marocchini. Tra questi c'era anche un uomo di 90 anni. La donna offriva la figlia in cambio di soldi, birra, vino, sigarette, un posto dove dormire o una doccia. Gli uomini sono stati identificati attraverso le intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura distrettuale di Catania.