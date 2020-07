Ragazzi morti a Terni, pusher confessa al gip: "Venduta una boccetta di metadone a 15 euro"

L'indagato è un 41enne fermato con l'accusa di morte come conseguenza di altro reato

Ha confessato lo spacciatore responsabile della morte dei due minori di 15 e 16 anni di Terni. Durante l'udienza di convalida del fermo, il pusher 41enne ha ammesso davanti al gip di avere ceduto per 15 euro mezzo flacone di metadone con acqua ai due ragazzi, poi morti nel sonno nelle loro case. L'interrogatorio davanti al gip è durato circa un'ora. L'uomo è accusato di morte come conseguenza di altro delitto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, poi confermata dallo stesso fermato durante l'interrogatorio, non era la prima volta che l'uomo cedeva droga ai due adolescenti.