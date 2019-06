PuliAmo Torino, l'iniziativa per il decoro urbano nel centro storico

Decine di persone si sono ritrovate domenica 16 giugno in piazza San Carlo a Torino per l'iniziativa PuliAmo Torino, per pulire e sensibilizzare sul tema del decoro nel centro storico della città. Presente anche l’assessore all’ambiente di Torino Alberto Unia. Nel video le voci dei partecipanti.