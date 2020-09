Puglia, inchiesta sanità: Procura Foggia chiede archiviazione Emiliano

di scp

Torino, 23 set. (LaPresse) - "Ho appena appreso che, in data odierna, la Procura della Repubblica di Foggia ha avanzato richiesta di archiviazione per l'ipotesi di reato che mi vedeva indagato con altre 3 persone, per insussistenza del fatto. E ciò in conseguenza degli elementi correttamente e lealmente acquisiti dalla Procura su mia indicazione, a seguito di attività difensiva". Lo annuncia su Facebook il il governatore pugliese Michele Emiliano a proposito dell'inchiesta della Procura di Foggia su una presunta nomina in sanità con l'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggero e Angelo e Napoleone Cera, il primo ex parlamentare Udc e il secondo, suo figlio, consigliere regionale.

