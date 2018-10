Protesta degli operai del Terzo Valico: "Tonielli sblocchi i lavori: in 400 rischiano il licenziamento"

Circa 500 lavoratori dell'edilizia ligure e piemontese protestano sotto le finestre del ministero dei Trasporti. Motivo, il mancato sblocco dei lavori del quinto lotto del terzo valico ferroviario tra Liguria e Piemonte. I soldi (circa un miliardo) ci sono ma Toninelli ne ha bloccato il trasferimento perché intende fare prima un’analisi del rapporto costi-benefici. Ma 400 lavoratori rischiano il licenziamento immediato se il governo non sblocca i cantieri del quinto lotto nei quali dovrebbero lavorare 2300 persone.

Il terzo valico è una linea ferroviaria veloce dedicata alle merci che collega Genova (e il porto) a Tortona e all’interporto di Novi Ligure. L'opera (della cui necessità si parla da anni) è considerata una priorità assoluta per i collegamenti merci con l’Europa orientale e s'inserisce nel Corridoio Reno-Alpi. Senza il terzo valico, il porto di Genova rischia di trovarsi tagliato fuori da questa linea strategica. I lavori (deliberati e finanziati) sono iniziati nel 2013 e finiranno nel 2021. Adesso sono fermi e c'è anche il rischio che vengano bloccati definitivamente nel caso di una valutazione negativa del rapporto costi-benefici.

Sotto il ministero dei Trasporti, all'inizio della via Nomentana, all'altezza di Porta Pia a Roma, i lavoratori protestano con durezza e chiedono a Toninelli un incontro che, finora, il ministro si è sempre rifiutato di concedere. I dirigenti sindacali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil stanno trattando ma, finora, senza risultati apprezzabili. Ci sono anche stati momenti di tensione fortunatamente rientrati.

"La situazione è grave - spiega Fabio Marante, segretario della Fillea Cgil ligure - la gente è esasperata. Anche perché Toninelli si rifiuta pervicacemente di incontrarci. Ieri, all'aeroporto di Genova, si è imbarcato dagli arrivi per evitarci. È un atteggiamento incomprensibile. Questo ministro sembra voler evitare accuratamente di riconoscere come interlocutori i corpi sociali intermedi come i sindacati. Ma la nostra gente non ha nessuna intenzione di mollare. Vedremo come va a finire”.

