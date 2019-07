Processo sanità in Lombardia: assolto il viceministro Garavaglia

Assoluzione per non aver commesso il fatto per l'esponente leghista, accusato di turbativa d'asta. Condannato a 5 anni e 6 mesi l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani: era stato arrestato nell'ottobre del 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta