Processo Rocchelli: militare condannato a 24 anni di reclusione

di ect

Milano, 12 lug. (LaPresse) - E' stato condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Pavia il militare della Guardia nazionale ucraina Vitaly Markiv, 29 anni, unico imputato del processo per l'omicidio di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese di 30 anni ucciso nella regione del Donbass il 24 maggio 2014. Il pm Andrea Zanoncelli aveva chiesto una condanna a 17 anni per concorso in omicidio.

