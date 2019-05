Processo P3, giudici: prescrizione per Dell'Utri

Prescrizione per Marcello Dell'Utri nel processo sulla cosiddetta P3. I giudici del tribunale di Roma hanno disposto il "non doversi procedere" nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, per intervenuta prescrizione. Dell'Utri, ai domiciliari dopo essere stato condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno alla mafia, era imputato per violazione della Legge Anselmi sulle associazioni segrete.

