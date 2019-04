Processo Marino, caso scontrini: pg Cassazione chiede assoluzione

Roma, 9 apr. (LaPresse) - La pg Mariella De Massellis ha chiesto, nel processo in corso in Cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino sul caso scontrini.

