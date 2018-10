Processo Cucchi, il pm: "Bugie iniziate subito dopo il pestaggio, ordini dall'alto"

Continua il lavoro degli inquirenti per ricostruire la drammatica vicenda, tra falsi, depistaggi e omissioni. Il medico del Regina Coeli: "Stava male, non poteva stare in carcere"

"Questa storia è costellata di falsi iniziati subito dopo il pestaggio e proseguiti in modo ossessivo dopo la morte di Cucchi". Così il pm Giovanni Musarò parla nel processo sulla morte di Stefano Cucchi dei recenti sviluppi dell'indagine nata dalle dichiarazioni fatte in aula dal carabiniere Francesco Di Sano.

Dalle verifiche svolte dalla procura "emerge la conferma inequivocabile che quanto riferito da Di Sano è vero e la modifica della relazione (da lui fatta dopo la morte di Cucchi ndr) è stata di fatto l'esecuzione di un ordine veicolato dal comandante di stazione, che a sua volta aveva ricevuto ordine dal comandante di compagnia, che aveva ricevuto ordine dal gruppo".

"L'indagine dà uno spaccato di cosa accadeva in quei giorni in alcuni uffici romani e del clima che si respirava e aiuta a comprendere come sia stato possibile far sparire una annotazione sul caso e perché in nove anni nessuno ne abbia parlato", prosegue Musarò. "Questo si è tradotto nell'indirizzare in maniera scientifica le prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità - conclude - che sono finite a processo fino in Cassazione e oggi sono qui come parti civili".

Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno interrogato Di Sano e il comandante della stazione Tor Sapienza e ne hanno perquisito le abitazioni. Sentiti come testimoni anche quattro carabinieri colleghi degli indagati tra i quali Gianluca Colicchio: anche lui in aula aveva evidenziato nei mesi scorsi anomalie contenute in una relazione di servizio sull'arresto di Cucchi da lui preparata.

Il 18 ottobre, gli inquirenti hanno interrogato per oltre sette ore il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza e indagato per falso ideologico nello stesso filone di inchiesta, legato alle presunte false ricostruzioni riportate sulla vicenda in alcune relazioni ufficiali dell'Arma.

Durante l'udienza in Corte d'Assise, è stato sentito come teste Rolando Degli Angioli, il medico che visitò Stefano in carcere. "Aveva il volto tumefatto e lamentava dolori nella regione sacrale, con difficoltà a sedersi perché gli faceva male la schiena. Mi disse che si era fatto male cadendo dalle scale", ha spiegato il dottore, che, quando il giovane arrivo al Regina Coeli, ne prescrisse il ricovero immediato.

Tra i testimoni c'è anche il vicino di cella Pasquale Capponi. "Stefano era tutto nero, tumefatto, in faccia e sulla schiena, gli abbiamo dato una sigaretta. Aveva freddo gli abbiamo fatto una tazza di latte caldo", dichiara l'ex detenuto. L'uomo, sentito in Corte d'Assise, riporta inoltre il racconto di un altro detenuto, il cittadino tunisino Alaya Tarek, che aveva parlato con Cucchi in cella, il 16 ottobre del 2009, il giorno dopo l'arresto, e aveva provato a dargli conforto. "Stefano a lui aveva detto che erano stati i carabinieri a ridurlo così", aggiunge Capponi.

Sono cinque i militari alla sbarra: Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco rispondono di omicidio preterintenzionale. Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia insieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto. Vincenzo Nicolardi, anche lui carabiniere, è accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria che vennero accusati nel corso della prima inchiesta sul caso.

Mentre il lavoro nelle aule continua, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è recato nella prima Corte d'Assise e ha parlato brevemente con Ilaria Cucchi. "Ho detto a Ilaria che stiamo lavorando affinché casi come il suo abbiano giustizia e che questa arrivi in tempi brevi". "Stiamo lavorando per fare in modo che chi si rivolge allo Stato per avere giustizia possa averla in tempi brevi - aggiunge-. Chi si rivolge alla giustizia deve sapere che la giustizia arriverà in tempi celeri e sarà una risposta di qualità. Non tutte le famiglie hanno persone con la determinazione di Ilaria Cucchi e non è giusto che chi chiede giustizia debba far conto sulla propria determinazione per ottenerla. Questo senza entrare nel caso specifico di Cucchi. Come ministro non posso entrare nel singolo caso e non voglio farlo".

