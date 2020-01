Privacy, TikTok: Sicurezza nostri utenti è priorità assoluta

di lcl/lrs

Milano, 24 gen. (LaPresse) - "La privacy e la sicurezza dei nostri utenti sono una priorità assoluta per TikTok e ci impegniamo con la massima serietà nei confronti della nostra community. Ci atteniamo alle leggi e alle normative locali e collaboriamo con le autorità di regolamentazione per fornire informazioni che possano essere utili per le loro indagini". E' quanto riferisce a LaPresse un portavoce del social network TikTok, commentando la lettera che il Garante della privacy ha inviato al Comitato europeo per la protezione dei dati personali chiedendo una task force europea contro i rischi per la privacy che verrebbero dall'uso del social network.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata