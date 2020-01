Privacy, Garante: Chiede task force europea contro rischi TikTok

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Sui rischi per la privacy che pone TikTok, il social network che consente di creare e condividere audio, video e immagini, usato da milioni di utenti, in gran parte giovanissimi, il Garante per la privacy italiano ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) che riunisce tutte le Autorità privacy dell'Unione di attivare una specifica task force.

