Presi a calci e buttati a terra, bimbi di due anni picchiati all'asilo: arrestato maestro a Milano

Picchiati, presi a calci anche in testa e buttati a terra: hanno tra i 2 e 5 anni i bambini maltrattati in asilo di Pero, in provincia di Milano. Il maestro di una scuola dell'infanzia, italiano, è finito ai domiciliari, arrestato dai carabinieri della Tenenza di Pero, per maltrattamenti su minori.

L'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della locale procura della Repubblica. La misura arriva al culmine di un'indagine durata circa un mese, avvenuta attraverso telecamere nascoste nell'asilo che hanno permesso di ricostruire ben 42 episodi violenti nei confronti di bambini con un'età compresa tra i 2 e i 5 anni.

