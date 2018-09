Premio Cairo: "È un trampolino per fare mostre in giro per il mondo"

"Il premio Cairo è un trampolino di lancio per avere ulteriori opportunità di fare mostre in giro per il mondo", lo spiega Urbano Cairo a margine della presentazione della diciannovesima edizione del premio di arte rivolto ai giovani italiani che mette di fronte 20 finalisti under 40. Oltre al prestigio, anche quest'anno l'artista vincitore riceverà "una borsa da 25 mila euro", aggiunge Michele Buonomo, direttore del mensile Arte che cura il riconoscimento.