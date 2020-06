Prato, sfruttamento del lavoro e frodi su mascherine: 13 arresti

Tredici arresti in flagranza, individuati 90 lavoratori clandestini e centinaia di migliaia di mascherine sequestrate. È il bilancio di un'operazione effettuata dalla Guardia di Finanza a Prato, che vede coinvolte ditte cinesi riconvertite alla produzione di Dpi destinati alla Protezione Civile e alla centrale acquisti per la sanità per conto della Regione Toscana, entrambe parti lese nelle indagini. Tra i reati ipotizzati, sfruttamento di manodopera clandestina e frode nelle pubbliche forniture di mascherine chirurgiche.